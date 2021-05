Il gran pasticciaccio intorno alle autostrade

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 maggio 2021) Nel caso, lo Stato ha fatto agli azionisti un’offerta che non potevano rifiutare. Non è un’iperbole. È scritto, nero su bianco, nella relazione del CdA di Atlantia all’Assemblea, che il prossimo 31 maggio dovrà dare un parere sulla cessione della partecipazione in Aspi alla cordata capeggiata da Cdp. In essa si riporta, verbatim (pag. 27), la posizione riferita dall’attuale ministro delle Infrastrutture al precedente governo. Di fatto, questo aveva messo l’approvazione di alcuni atti di natura regolatoria, attinenti al rapporto concessorio tra il ministero concedente e la società, in relazione alla cessione delle quote alla suddetta cordata. Il CdA di Atlantia conclude che stante questa situazione «è remota la possibilità che si addivenga all’approvazione del Piano economico finanziario in mancanza di perfezionamento della cessione della ...