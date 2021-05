Advertising

NAsteroide : RT @ilpost: Il governo spagnolo ha approvato un importante decreto legge sui rider - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il governo spagnolo ha approvato un importante decreto legge sui rider - ilpost : Il governo spagnolo ha approvato un importante decreto legge sui rider - Bidombi2 : @mittdolcino Dopo la legata elettorale i globalisti del Governo spagnolo hanno mollato un po' la presa? - salvosq : RT @marco_gervasoni: Eppure anche il governo spagnolo è social comunista ?@AntonioSocci1? ?@Libero_official? -

Ultime Notizie dalla rete : governo spagnolo

Agenzia ANSA

... leader della più grande rivolta indigena contro l'imperoin America Latina. Condotto ... Milagro Sala è stata la prima vittima giudiziaria deldi Mauricio Macri. È detenuta da più di 5 ...Ilha approvato in Consiglio dei Ministri un decreto - legge che stabilisce che i lavoratori che consegnano cibo e altri prodotti a domicilio per conto di piattaforme digitali i ...Cambio di strategia degli investimenti per la Cina. Dalla Repubblica Dominicana all'Argentina, il governo offre sostegno sanitario in cambio di tech ...La Germania è preoccupata dall’avvicinamento fra Italia e Francia, che potrebbe cambiare carattere ed equilibri dell’Eurozona. A tutto vantaggio delle ‘cicale’. I leader tedeschi si dividono su come r ...