Il governo premia i soliti noti | allo spreco e all’inciviltà rispondiamo noi di Rifiuti zero

(Di martedì 11 maggio 2021) Recovery Plan, soldi europei, transizione ecologica. I! (e poteri, classi dirigenti) parlano e noi… senza il becco di un quattrino ma con il vento in poppa dell’energia e dell’entusiasmo della scoperta e della “verità rivoluzionaria” agiamo contro l’inciviltà delloe dell’usa e getta. Sabato 15 maggio dalla mattina in poi presso il Parco Scientifico di Capannori (LU) nel segno della “scienza dei cittadini” si svolgerà la presentazione di oltre 50 prodotti classificati quali “prodotti” in quanto una volta consumati o possono essere riusati e/o rigenerati, facilmente in materie prime, oppure in sostanza organica attraverso il compostaggio in famiglia. Questa è purtroppo l’Italia: un’Italia dal basso virtuosa e creativa, solidale e saggia mentre ...