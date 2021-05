Il generale Figliuolo alza la posta: un milione di vaccinazioni al giorno (Di martedì 11 maggio 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo in un’intervista a La Stampa rilancia sulla campagna vaccinale in Italia. “L’imperativo categorico è accelerare: il mio obiettivo è superare le 500 mila somministrazioni al giorno”. Il generale illustra la sua strategia. “Occorrerà coinvolgere maggiormente i medici di base e le farmacie. Attualmente il coinvolgimento dei medici di libera scelta non è omogeneo nelle varie Regioni, ma è indispensabile l’adesione uniforme e diffusa e una congrua quota di dosi loro dedicate”. Figliuolo osserva che nel nostro Paese ci sono circa 43.000 medici di famiglia e 20mila farmacie. Se ogni medico inoculasse dieci vaccini al giorno, otterremmo 430mila dosi in più alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle farmacie. Le previsioni ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) IlFrancesco Paoloin un’intervista a La Stampa rilancia sulla campagna vaccinale in Italia. “L’imperativo categorico è accelerare: il mio obiettivo è superare le 500 mila somministrazioni al”. Ilillustra la sua strategia. “Occorrerà coinvolgere maggiormente i medici di base e le farmacie. Attualmente il coinvolgimento dei medici di libera scelta non è omogeneo nelle varie Regioni, ma è indispensabile l’adesione uniforme e diffusa e una congrua quota di dosi loro dedicate”.osserva che nel nostro Paese ci sono circa 43.000 medici di famiglia e 20mila farmacie. Se ogni medico inoculasse dieci vaccini al, otterremmo 430mila dosi in più alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle farmacie. Le previsioni ...

