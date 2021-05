IL FUTURO SIAMO NOI: al cinema dal 27 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma all’interno della rassegna Alice nella città, dal 27 maggio arriva nei cinema il documentario IL FUTURO SIAMO NOI di Gilles De Maistre, un toccante racconto che dà voce ai bambini di tutto il mondo impegnati in cause umanitarie e che non hanno mai pensato di essere troppo giovani, troppo deboli o troppo soli per opporsi all’ingiustizia o alla violenza. Di cosa parla Il FUTURO SIAMO noi? Il FUTURO SIAMO noi. In vetrina le vite di José, Arthur, Aissatou, Heena, Peter, Kevin e Jocelyn, bambini provenienti da tutto il mondo che combattono giorno dopo giorno per difendere i propri ideali e per un FUTURO migliore per tutta l’umanità. Storie emozionanti che portano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Presentato in anteprima alla Festa deldi Roma all’interno della rassegna Alice nella città, dal 27arriva neiil documentario ILNOI di Gilles De Maistre, un toccante racconto che dà voce ai bambini di tutto il mondo impegnati in cause umanitarie e che non hanno mai pensato di essere troppo giovani, troppo deboli o troppo soli per opporsi all’ingiustizia o alla violenza. Di cosa parla Ilnoi? Ilnoi. In vetrina le vite di José, Arthur, Aissatou, Heena, Peter, Kevin e Jocelyn, bambini provenienti da tutto il mondo che combattono giorno dopo giorno per difendere i propri ideali e per unmigliore per tutta l’umanità. Storie emozionanti che portano ...

