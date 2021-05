Il futuro dell’aviazione secondo la Nasa

Leggi su wired

(Di martedì 11 maggio 2021) Ideare e sviluppare macchine volanti sempre più sofisticate, veloci e sicure per una nuova generazione di scambi commerciali e sistemi per il trasporto pubblico: c’è questo al cuore della missione Advanced Air Mobility della, un progetto che catalizza l’evoluzioneal fine di rendere la rete dei trasporti aerei più efficiente in generale e più fitta laddove le aree oggi sono poco servite. E sono compresi velivoli di tutte le stazze, droni compresi, capaci di spostarsi in solitaria sia in formazione, e le più avanzate tecnologie per la navigazione. In questo video, ecco una sequenza di mezzi, prototipi e test per entrare nel vivo della missione e immaginare così ilprossimo. (Credit video:Langley research Center) Wired.