Il fascistissimo art. 4 della legge Zan non va bene

(Di martedì 11 maggio 2021) Si dà per fatto che il ddl Zan sarà approvato in Senato e diventerà, mentre il tentativo dell’ultimo minuto del centrodestra (il che la dice lunga anche sul reale interesse), il testo unitario presentato col titolo chilometrico “Disposizioni in materia di circostanze aggravanti…” eccetera, non verrà nemmeno considerato. Tra qualche settimana l’Italia avrà unadi contrasto “all’omolesbobitransfobia, alla misoginia e all’abilismo”, e chi sia interessato può continuare a discuterne all’infinito. Qui l’unica cosa che invece interessa notare – o se non fosse ridicolo il verbo, denunciare – è che nel ddl Zan c’è un articolo, il 4, che è un obbrobrio dal punto di vista dell’idea stessa di libertà e di civiltà giuridica, ma nessuno lo ha criticato, a parte qualche liberale di vecchia scuola (come Pigi Battista, letto su Twitter). Ma grida vendetta. ...