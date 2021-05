Il domani di Bergamo significa Bergamo Next Level (Di martedì 11 maggio 2021) Dal 13 al 22 maggio tavole rotonde, conferenze, webinar e spettacoli. Per parlare di sostenibilità e transizione ecologica, dati e loro potenzialità, lavoro, scuola, terzo settore e tanto altro. Ospiti fra gli altri i Ministri Cingolani, Patuanelli e Giovannini Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 maggio 2021) Dal 13 al 22 maggio tavole rotonde, conferenze, webinar e spettacoli. Per parlare di sostenibilità e transizione ecologica, dati e loro potenzialità, lavoro, scuola, terzo settore e tanto altro. Ospiti fra gli altri i Ministri Cingolani, Patuanelli e Giovannini

