Il divorzio dei ricchi Bill e Melinda (Di martedì 11 maggio 2021) Bill e Melinda Gates divorziano, a conferma che la felicità, quale missione del matrimonio, non è astrattamente legata all'esistenza di un'oasi permanente di benessere ottenibile per via economica. Ci avevano già abituato alla notizia altri famosi ricconi come Jeff Bezos, Angelina Jolie, Sharon Stone e Robert De Niro, rimasti imbrigliati nelle maglie di un difficile divorzio che ha sancito la fine del "e vissero per sempre felici e contenti". I ricconi più fortunati si sono potuti avvantaggiare di un accordo prematrimoniale che, almeno per l'aspetto economico, ha evitato loro di finire triturati nelle aule dei Tribunali, in balia di una giustizia lenta che avrebbe probabilmente scontentato entrambi con costi inenarrabili. ricchi o no, l'accordo prematrimoniale è ancora l'isola che non c'è, come ha voluto precisare la ... Leggi su panorama (Di martedì 11 maggio 2021)Gates divorziano, a conferma che la felicità, quale missione del matrimonio, non è astrattamente legata all'esistenza di un'oasi permanente di benessere ottenibile per via economica. Ci avevano già abituato alla notizia altri famosi ricconi come Jeff Bezos, Angelina Jolie, Sharon Stone e Robert De Niro, rimasti imbrigliati nelle maglie di un difficileche ha sancito la fine del "e vissero per sempre felici e contenti". I ricconi più fortunati si sono potuti avvantaggiare di un accordo prematrimoniale che, almeno per l'aspetto economico, ha evitato loro di finire triturati nelle aule dei Tribunali, in balia di una giustizia lenta che avrebbe probabilmente scontentato entrambi con costi inenarrabili.o no, l'accordo prematrimoniale è ancora l'isola che non c'è, come ha voluto precisare la ...

Nicola27321449 : @ZanAlessandro @robertosaviano @chetempochefa Lei da quale utero è nato, si ricorda dei suoi nonni? Ha studiato per… - JIMIYSUS : il modo in cui il divorzio dei miei genitori has fvcked up my mental health in un modo esagerato e me ne sto renden… - xblackhurricane : mai fregato niente della vita privata dei personaggi famosi ma leggendo del divorzio tra john mulaney e la moglie mi dispiace davvero - tinywylan : più triste per il divorzio di John mulaney che per quello dei miei genitori - largociospe : @ZioKlint Adesso però le mogli a casa chiedono il divorzio perchè mica lo sapevano che stavano a letto con dei lesbici. -