Il Ddl Zan diventa d'oro: arriva il pecoreccio gioiello col volto del senatore (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Tutti a bordo del carrozzone Zan, anche se questo significa lasciare da parte il buon gusto: ora la lotta per il controverso Ddl si fa d'oro: autore, l'orefice dei "vip" FuturoRemoto che dedica al senatore simbolo della battaglia un discutibile gioiello. Il Ddl Zan diventa un gioiello A creare, lanciare sul mercato e pubblicizzare il gioiello in oro sul Ddl Zan è l'orafo salentino Gianni De Benedittis, fondatore nonché direttore creativo del brand futuroRemoto. Il suo marchio, a quanto si apprende, sarebbe molto amato nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi estimatori si annoverano Mara Vernier, Stefania Rocca, Damiano del Maneskin, nonché i protagonisti delle pellicole di Ferzan Ozpetek (perché noi dobbiamo sempre essere aperti ma il loro circolo pubblicitario rimane ...

