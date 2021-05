Il Covid costa caro alle donne. È esploso il gap di genere. I dati dell’associazione della deputata Rossello (FI). E una richiesta: più incentivi a chi assume lavoratrici (Di martedì 11 maggio 2021) In totale tra uomini e donne, tra il 2019 e il 2020, si sono persi 841mila posti di lavoro. Il 55,9% donne e il 44,1% uomini. Sono i dati dell’ultima newsletter dell’associazione Progetto donne e Futuro, guidata dalla parlamentare Cristina Rossello (Forza Italia), che ha fatto realizzare una ricerca ad hoc sui principali effetti della pandemia sulla condizione lavorativa femminile in Italia. “Siamo molto preoccupati per l’oggettiva gravità della situazione”, ha detto la Rossello, che da tempo si batte per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla necessità di migliorare le condizioni di lavoro femminile. Il 57,5% delle donne lavora attualmente in presenza, il 34,7% prevalentemente da casa in modalità smart ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021) In totale tra uomini e, tra il 2019 e il 2020, si sono persi 841mila posti di lavoro. Il 55,9%e il 44,1% uomini. Sono idell’ultima newsletterProgettoe Futuro, guidata dalla parlamentare Cristina(Forza Italia), che ha fatto realizzare una ricerca ad hoc sui principali effettipandemia sulla condizione lavorativa femminile in Italia. “Siamo molto preoccupati per l’oggettiva gravitàsituazione”, ha detto la, che da tempo si batte per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla necessità di migliorare le condizioni di lavoro femminile. Il 57,5% dellelavora attualmente in presenza, il 34,7% prevalentemente da casa in modalità smart ...

