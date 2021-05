Il Consiglio di Stato boccia la nomina del capo della procura di Roma (Di martedì 11 maggio 2021) Il Consiglio di Stato ha bocciato la nomina del capo della procura di Roma. Con due sentenze depositate oggi, Palazzo Spada ha respinto gli appelli di Michele Prestipino e del Consiglio superiore della magistratura. In altre parole, è stata confermata la sentenza del Tar del Lazio che il 16 febbraio scorso aveva accolto il ricorso presentato dal pg di Firenze Marcello Viola, e dichiarato "illegittima" la delibera del Csm che, nel marzo 2020, nominò Michele Prestipino Giarritta a capo della procura di Roma. La delibera di nomina approvata da Palazzo dei Marescialli, spiega il Consiglio di Stato, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Ildihato ladeldi. Con due sentenze depositate oggi, Palazzo Spada ha respinto gli appelli di Michele Prestipino e delsuperioremagistratura. In altre parole, è stata confermata la sentenza del Tar del Lazio che il 16 febbraio scorso aveva accolto il ricorso presentato dal pg di Firenze Marcello Viola, e dichiarato "illegittima" la delibera del Csm che, nel marzo 2020, nominò Michele Prestipino Giarritta adi. La delibera diapprovata da Palazzo dei Marescialli, spiega ildi, ...

