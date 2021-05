Il Brasile sospende la somministrazione di AstraZeneca alle donne incinte

(Di martedì 11 maggio 2021) Non basta l'estrema difficoltà della pandemia e un presidente fascista e no - vax: inci mancava solo di trovare ostacoli nella vaccinazione. Diversi stati brasiliani hanno infatti sospeso la ...

ANSA Nuova Europa

Non basta l'estrema difficoltà della pandemia e un presidente fascista e no - vax: inci mancava solo di trovare ostacoli nella vaccinazione. Diversi stati brasiliani hanno infatti sospeso la somministrazione del vaccino anti - Covid di AstraZeneca alle donne in gravidanza, ...In questo modo alcuni paesi come l'India e ilche adesso stanno subendo gli effetti della veemenza del virus, potranno produrre i vaccini nella propria nazione. Per molti questo è un gesto ...Il Ministero della Salute indaga sul decesso di una paziente incinta che aveva ricevuto il vaccino di dell'azienda anglo-svedese ...Un nuovo caso giudiziario a difesa dei diritti territoriali degli Xokleng potrebbe segnare il destino dei popoli indigeni del Brasile.