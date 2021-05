Ignazio Moser infortunio all’Isola: ecco cosa è successo al naufrago (Di martedì 11 maggio 2021) Ignazio Moser si è infortunato con la brace domenica 9 maggio sulla spiaggia dell’Honduras Ignazio Moser infortunio: Ignazio Moser si è infortunato all’Isola dei Famosi: “Ieri mi sono bruciato il piede con la brace e non sto passando un bel momento all’Isola”, ha spiegato il naufrago poco prima della sua nomination durante la sedicesima puntata del reality, andata in onda ieri, lunedì 10 maggio. Per lui infatti, che è molto attivo e sempre impegnato ad aiutare i compagni d’avventura, è un handicap non potersi muovere liberamente a causa del piede infortunato. Ignazio sin da subito ha dato una grande prova all’Isola dei Famosi. Lo sportivo ha fatto il suo ingresso il 29 aprile, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021)si è infortunato con la brace domenica 9 maggio sulla spiaggia dell’Hondurassi è infortunatodei Famosi: “Ieri mi sono bruciato il piede con la brace e non sto passando un bel momento”, ha spiegato ilpoco prima della sua nomination durante la sedicesima puntata del reality, andata in onda ieri, lunedì 10 maggio. Per lui infatti, che è molto attivo e sempre impegnato ad aiutare i compagni d’avventura, è un handicap non potersi muovere liberamente a causa del piede infortunato.sin da subito ha dato una grande provadei Famosi. Lo sportivo ha fatto il suo ingresso il 29 aprile, ...

