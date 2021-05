Iachini: “Al mio ritorno ho trovato una situazione difficile e grande tensione” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Beppe Iachini ha parlato della stagione travagliata della Fiorentina rispetto a quello dello scorso anno: “Le due annate sono da dividere. L’anno scorso sono arrivato a novembre e c’era tempo per lavorare e portare nel gruppo determinate cose, come mentalità e idee tattiche. Siamo arrivati al decimo posto partendo dalla zona rossa. Nello stesso tempo si è creata la problematica del Covid e del lockdown, con la lontananza dei tifosi che abbiamo patito. Ci siamo stretti e abbiamo lottato insieme creando un bel gruppo. Quando vivi situazioni pericolose anche a livello sanitarie, ci si unisce ancora di più. L’abbiamo vissuta in crescendo, c’era preoccupazione ma abbiamo finito con entusiasmo. Quest’annata è stata altrettanto particolare, senza preparazione. Abbiamo avuto qualche problematica ancora con il Covid ed è stata un’annata dove ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Beppeha parlato della stagione travagliata della Fiorentina rispetto a quello dello scorso anno: “Le due annate sono da dividere. L’anno scorso sono arrivato a novembre e c’era tempo per lavorare e portare nel gruppo determinate cose, come mentalità e idee tattiche. Siamo arrivati al decimo posto partendo dalla zona rossa. Nello stesso tempo si è creata la problematica del Covid e del lockdown, con la lontananza dei tifosi che abbiamo patito. Ci siamo stretti e abbiamo lottato insieme creando un bel gruppo. Quando vivi situazioni pericolose anche a livello sanitarie, ci si unisce ancora di più. L’abbiamo vissuta in crescendo, c’era preoccupazione ma abbiamo finito con entusiasmo. Quest’annata è stata altrettanto particolare, senza preparazione. Abbiamo avuto qualche problematica ancora con il Covid ed è stata un’annata dove ...

