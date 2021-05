«I profumi di Madame Walberg» | il trailer in esclusiva

(Di martedì 11 maggio 2021) La storia di Madame Walberg non ha nulla di vero. «Ero circondato da una folla di persone e un profumo familiare ha catturato la mia attenzione. Il mio primo istinto è stato cercare la persona che lo indossava. Mi è venuto da chiedermi come potesse essere la vita di una persona con il senso dell’olfatto sviluppato rispetto a quello di una persona normale e come questa abilità potesse influenzare le sue relazioni sociali, le sue emozioni o il suo carattere. Tutto questo mi ha portato alla creazione di un personaggio e di una sfida per la scrittura e per la regia: catturare gli odori sullo schermo. È così che è nata Anne Walberg», ha spiegato Grégory Magne, regista di una pellicola, I profumi di Madame Walberg, atta a riportare al cinema il romanticismo che tanto gli è mancato, la semplicità e, insieme, la straordinaria complicazione delle relazioni umane.

Advertising

CinqueColonne : Un incontro di sensi, tra il cinema e le fragranze, I profumi di Madame Walberg di Grégory Magne, distribuito da Sa… - RadioStandBy : I profumi di Madame Walberg dal 10 giugno al cinema - BScardilli : I profumi di Madame Walberg dal 10 giugno al cinema - CherryPress2 : I profumi di Madame Walberg dal 10 giugno al cinema - Think_movies : “I Profumi di Madame Walberg”, di Grégory Magne dal 10 giugno al cinema -

Ultime Notizie dalla rete : profumi Madame

Vanity Fair.it

Leggi anche › Michelle Pfeiffer sempre più nel business dei, ora candele e ... Dal corto sbarazzino di Ladyhawke , ai raccolti dide Tourvel, il suo personaggio ne Le Relazioni ...... né "Bovary" di Flaubert. Non suona tuttavia il verso come suona in francese. Quale ... Cullato daimaterni, non può assolutamente immaginare che dopo qualche mese quell'amore sarà ...Per celebrare il centenario dell'iconica creazione di Ernest Beaux insieme a madame Coco, la maison della doppia C ha dato vita a una linea di ...Nasceva oggi, cento anni fa, l’iconica fragranza della leggendaria maison francese. Chanel N°5, il profumo dei profumi, portato alla gloria ...