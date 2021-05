I dubbi sul vaccino cinese. Record di immunizzazioni ma nuova ondata alle Seychelles (Di martedì 11 maggio 2021) All’inizio del 2020, il Beijing Institute of Biological Products di Pechino ha creato un vaccino contro il coronavirus chiamato BBIBP-CorV che di strada da allora ne ha fatta molta. Gli studi clinici condotti dalla società statale Sinopharm, come è notoriamente conosciuto il siero, hanno dimostrato che aveva un tasso di efficacia del 79%. Per questo la Cina ha approvato il vaccino e presto ha iniziato ad esportarlo in altri Paesi, fra i quali Emirati Arabi Uniti (con i quali ha condotto studi in parallelo in fase 3), Bahrein, Egitto, Ungheria. In ordine di tempo, l’ultima data cerchiare sul calendario per il vaccino cinese è Il 7 maggio, quando l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato una stima di efficacia del siero cinese vicina al 78,1%, autorizzandone l’utilizzo per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) All’inizio del 2020, il Beijing Institute of Biological Products di Pechino ha creato uncontro il coronavirus chiamato BBIBP-CorV che di strada da allora ne ha fatta molta. Gli studi clinici condotti dalla società statale Sinopharm, come è notoriamente conosciuto il siero, hanno dimostrato che aveva un tasso di efficacia del 79%. Per questo la Cina ha approvato ile presto ha iniziato ad esportarlo in altri Paesi, fra i quali Emirati Arabi Uniti (con i quali ha condotto studi in parlo in fase 3), Bahrein, Egitto, Ungheria. In ordine di tempo, l’ultima data cerchiare sul calendario per ilè Il 7 maggio, quando l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato una stima di efficacia del sierovicina al 78,1%, autorizzandone l’utilizzo per ...

I dubbi sul vaccino cinese. Record di immunizzazioni ma nuova ondata alle Seychelles

