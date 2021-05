I centri commerciali iniziano la protesta: serrande dei negozi chuse (Di martedì 11 maggio 2021) Si anima la protesta dei centri commerciali contro le misure restrittive che li hanno colpiti: serrande chiuse per oltre 30 mila negozi Continuano a creare disagi le restrizioni anti-Covid emanate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021) Si anima ladeicontro le misure restrittive che li hanno colpiti:chiuse per oltre 30 milaContinuano a creare disagi le restrizioni anti-Covid emanate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

matteosalvinimi : Con le associazioni (Ancd, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc, Federdistribuzione), per la riapertura… - meb : Questa mattina abbiamo incontrato la rete dei #centricommerciali. Come @ItaliaViva chiediamo da tempo le riaperture… - MediasetTgcom24 : Covid, protestano i centri commerciali: serrata per 30mila negozi #covid - gispedicato : RT @meb: Questa mattina abbiamo incontrato la rete dei #centricommerciali. Come @ItaliaViva chiediamo da tempo le riaperture anche nei fest… - 51rolando : RT @matteosalvinimi: Con le associazioni (Ancd, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc, Federdistribuzione), per la riapertura dei… -