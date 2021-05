I centri commerciali abbassano le serrande contro le chiusure nei festivi (Di martedì 11 maggio 2021) “Chiudiamo perché vogliamo aprire”. Inizia così il messaggio recitato dalle casse del centro commerciale Le Gru di Grugliasco mentre alle 11 tutti i negozi hanno abbassato per pochi minuti le serrande. Un gesto simbolico per protesta contro le misure antiCovid e un decreto riaperture che non ha preso in considerazione la categoria: “Da oltre sei mesi ci impongono la chiusura dei nostri negozi nei giorni festivi e prefestivi: questi sono i giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e sono fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali e del Paese. Il tempo è scaduto, le misure vanno revocate. Lo chiediamo a nome delle 800 mila lavoratori che sono la forza di 1300 centri commerciali sul territorio nazionale”. Come spiega ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 11 maggio 2021) “Chiudiamo perché vogliamo aprire”. Inizia così il messaggio recitato dalle casse del centro commerciale Le Gru di Grugliasco mentre alle 11 tutti i negozi hanno abbassato per pochi minuti le. Un gesto simbolico per protestale misure antiCovid e un decreto riaperture che non ha preso in considerazione la categoria: “Da oltre sei mesi ci impongono la chiusura dei nostri negozi nei giornie pre: questi sono i giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e sono fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attivitàe del Paese. Il tempo è scaduto, le misure vanno revocate. Lo chiediamo a nome delle 800 mila lavoratori che sono la forza di 1300sul territorio nazionale”. Come spiega ...

