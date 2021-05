“I carabinieri sapevano che era casa mia”. Denise Pipitone, gli ‘errori’ nella prima perquisizione, ora parla la vicina di Anna Corona (Di martedì 11 maggio 2021) Martedì 11 maggio si è chiusa definitivamente la pista della ragazza segnalata ai carabinieri di Cosenza da due parrucchiere. La giovane, 19 anni, non è Denise Pipitone e la conferma è arrivata dalla giovane – che si chiama Denise – direttamente ai microfoni della trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Nel pomeriggio la 19enne è stata intervistata anche dall’inviato di Pomeriggio 5, dove è stato mostrato anche il certificato di nascita che conferma la sua identità. “Non perdere la speranza di cercare tua figlia, – ha detto Denise alle telecamere della trasmissione condotta da Barbara D’Urso – ovviamente una madre è sempre alla ricerca. Se fossi stata io a braccia aperte sarei corsa da lei. Mi spiace, non sono io”. L’attenzione mediatica sul caso della bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Martedì 11 maggio si è chiusa definitivamente la pista della ragazza segnalata aidi Cosenza da due parrucchiere. La giovane, 19 anni, non èe la conferma è arrivata dalla giovane – che si chiama– direttamente ai microfoni della trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Nel pomeriggio la 19enne è stata intervistata anche dall’inviato di Pomeriggio 5, dove è stato mostrato anche il certificato di nascita che conferma la sua identità. “Non perdere la speranza di cercare tua figlia, – ha dettoalle telecamere della trasmissione condotta da Barbara D’Urso – ovviamente una madre è sempre alla ricerca. Se fossi stata io a braccia aperte sarei corsa da lei. Mi spiace, non sono io”. L’attenzione mediatica sul caso della bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 non ...

supertramp8931 : @viriginiaeffe Ho appena letto un articolo che dice che chi l'ha visto è entrata nella casa di anna corona, ed ha i… - Rosy0061 : Ora si scopre dopo 17 anni che i carabinieri sapevano che non fosse casa della c0r0na??? Ma ci prendete per il culo… - sirbiss3 : @iaiabella1 @bastacosi15 @FmMosca @_Carabinieri_ @MinisteroDifesa È quindi insisto che i medici sapevano! Bravi!!!! - anyany4 : La sig nella intervista di quarto grado ha detto che i carabinieri sapevano che quella no era la sua casa perché… - Ariel2575 : Ma che interesse avevano i carabinieri ad ispezionare la casa della vicina di Anna Corona se lo sapevano che non er… -