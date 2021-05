I calamari sono facili da preparare e molto gustosi. Provare per credere (Di martedì 11 maggio 2021) calamari scottati all’orientale Preparazione: 40 minutiCalorie: 130 Kcal a porzione INGREDIENTI PER PERSONE:800 g di calamari non troppo grandi 400 g di cavolo cinese300 g di carote 2 cipollotti1 cucchiaio di zenzero fresco tritato 1 peperoncino fresco2 spicchi d’aglio 2 cucchiai di salsa di soia 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale Procedimento Pulite i calamari, eliminate la pellicola esterna, apriteli con un coltello e stendeteli su di un tagliere. Praticate delle piccole incisioni sulla superficie senza bucarli e metteteli da parte. Mondate e pulite le verdure e tagliatele a striscioline. In un wok o in una padella scaldate 2 cucchiai d’olio con lo zenzero, l’aglio e il peperoncino entrambi affettati. Aggiungete le verdure e fatele saltare a fiamma viva finche? non saranno tenere ma ancora croccanti. ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 maggio 2021)scottati all’orientale Preparazione: 40 minutiCalorie: 130 Kcal a porzione INGREDIENTI PER PERSONE:800 g dinon troppo grandi 400 g di cavolo cinese300 g di carote 2 cipollotti1 cucchiaio di zenzero fresco tritato 1 peperoncino fresco2 spicchi d’aglio 2 cucchiai di salsa di soia 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale Procedimento Pulite i, eliminate la pellicola esterna, apriteli con un coltello e stendeteli su di un tagliere. Praticate delle piccole incisioni sulla superficie senza bucarli e metteteli da parte. Mondate e pulite le verdure e tagliatele a striscioline. In un wok o in una padella scaldate 2 cucchiai d’olio con lo zenzero, l’aglio e il peperoncino entrambi affettati. Aggiungete le verdure e fatele saltare a fiamma viva finche? non saranno tenere ma ancora croccanti. ...

