“Ho deciso, lo faccio”. Iva Zanicchi, la confessione che stupisce il pubblico: “È arrivato il momento” (Di martedì 11 maggio 2021) Un contrattempo ha caratterizzato la presenza di Iva Zanicchi all’Isola dei famosi. La cantante è stata punta da una vespa poco prima della diretta dello scorso venerdì. “Mi sono fatta pungere per avere la mano di una diciottenne”, ha commentato scherzando. Ha comunque provato a restare sulla poltroncina da opinionista ed è anche andata in onda. La reazione, però, era peggiorata nel corso della puntata ed era stata quindi costretta ad andare al pronto soccorso. “Mi fa male la mano, ho anche un po’ di febbre”, ha confessato un po’ preoccupata in diretta. “Non è niente, state tranquilli. Il medico però mi ha detto di farmi visitare in pronto soccorso. Se non faccio troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì”. Tommaso Zorzi l’ha scortata all’uscita, mentre Ilary Blasi l’ha salutata con un grosso in bocca al lupo. Iva Zanicchi si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Un contrattempo ha caratterizzato la presenza di Ivaall’Isola dei famosi. La cantante è stata punta da una vespa poco prima della diretta dello scorso venerdì. “Mi sono fatta pungere per avere la mano di una diciottenne”, ha commentato scherzando. Ha comunque provato a restare sulla poltroncina da opinionista ed è anche andata in onda. La reazione, però, era peggiorata nel corso della puntata ed era stata quindi costretta ad andare al pronto soccorso. “Mi fa male la mano, ho anche un po’ di febbre”, ha confessato un po’ preoccupata in diretta. “Non è niente, state tranquilli. Il medico però mi ha detto di farmi visitare in pronto soccorso. Se nontroppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì”. Tommaso Zorzi l’ha scortata all’uscita, mentre Ilary Blasi l’ha salutata con un grosso in bocca al lupo. Ivasi è ...

