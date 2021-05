Harley-Davidson | lancia LiveWire | brand di moto elettriche

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – (Adnkronos/Dpa) – Sarà presentato il prossimo 8 luglio il primo modello di, il nuovocreato dallae dedicato esclusivamente alle due ruote. Il lancio del marchio – che prende il nome dal primo modelloa zero emissioni, commercializzato nel 2019 – si inquadra nella offensiva della mitica casaciclistica americana per ridefinire la mobilità elettrica su due ruote. Come ha spiegato il presidente e Ceo della casa di Milwaukee, Jochen Zeitz, uno dei pilastri della ‘Hardwire Strategy’ di HD è quello di essere leader nella mobilità di domani, grazie anche al contributo della nuova linea di modelli elettrici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DueruoteIT : Harley-Davidson: dal 1 giugno raddoppiano i dazi doganali - Dueruote - alvolante3 : Nasce LiveWire, il marchio di Harley-Davidson per le moto elettriche - StampaFin : LiveWire diventa il marchio autonomo di Harley-Davidson per l’elettrico La casa madre scorpora la divisione elettri… - gigibeltrame : Harley-Davidson: LiveWire sarà marchio di moto elettriche indipendente #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Harley Davidson

Ma mentre l'amministrazione Usa colpì in modo indiscriminato tutte le marche, la sovrattassa UE colpisce ora solo una marca perché dall'America arrivano soloLa Bronx, una naked fatta apposta per i gusti europei, la Panamerica (una maxi enduro) e una elettrica, la LiveWire: tre modelli che saranno colpiti duramente dalla nuova tassazione che impone dazi ...Condividi questo articolo:Roma, 11 mag. – (Adnkronos/Dpa) – Sarà presentato il prossimo 8 luglio il primo modello di LiveWire, il nuovo brand creato dalla Harley-Davidson e dedicato esclusivamente all ...Facebook inizia a testare una nuova funzione per i suoi utenti nel tentativo di contrastare la disinformazione. Leggere prima di condividere, è questo il messaggio del social network.