“Hanno la stessa cicatrice”. Sconvolgente scoperta sul caso di Denise Pipitone: pare sia proprio lei. Tutti i dettagli (Di martedì 11 maggio 2021) Ore concitate per via degli ultimi sviluppi del caso di Denise Pipitone, come già anticipato nelle ultime ore sono in corso degli accertamenti da parte dei Carabinieri su una giovane di origini rom residente a Scalea in Calabria, dopo una segnalazione di una commerciante che avrebbe notato la somiglianza con la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara Del Vallo. Le strane coincidenze, a partire dal nome A quanto si apprende la giovane si sarebbe recata in un salone di parrucchiere ed è proprio la titolare, Grazia Bonanno, che racconta alla Gazzetta del Sud cosa sarebbe successo: Mi ha detto di chiamarsi Denise e di essere italiana. È qui da quattro mesi, dice di non sapere dove è nata. A me ha detto di essere un po’ calabrese, un po’ di Roma, un po’ di Firenze… E mi ha anche confidato che ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 11 maggio 2021) Ore concitate per via degli ultimi sviluppi deldi, come già anticipato nelle ultime ore sono in corso degli accertamenti da parte dei Carabinieri su una giovane di origini rom residente a Scalea in Calabria, dopo una segnalazione di una commerciante che avrebbe notato la somiglianza con la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara Del Vallo. Le strane coincidenze, a partire dal nome A quanto si apprende la giovane si sarebbe recata in un salone di parrucchiere ed èla titolare, Grazia Bonanno, che racconta alla Gazzetta del Sud cosa sarebbe successo: Mi ha detto di chiamarsie di essere italiana. È qui da quattro mesi, dice di non sapere dove è nata. A me ha detto di essere un po’ calabrese, un po’ di Roma, un po’ di Firenze… E mi ha anche confidato che ...

Advertising

SaraGama_ITA : Questo scudetto va ai nostri tifosi, che hanno trovato mille forme per starci vicini, ma con la stessa sostanza nel… - alwaysyouhaz_ : @hs1soul Hanno detto che ?? ha seguito Anne cosa che a me non risulta perciò siamo noi delusional che crediamo ancor… - Pamelitanaa : @chilhavistorai3 Lo stabilisce il test di le DNA ..hanno detto che la ragazza ha accettato di farlo.. Ma ha detto lei stessa che non lo è - lagoldoninuda : @RiccardoDanna1 @SkySport Zhang non vuole cedere top, hanno già dato questa notizia. Allora vorrei capire dove sta… - heyyxvngel : RT @zjmwith1d: Se quel giorno saranno sul serio nella stessa città aspettatevi video sgranati con la qualità del Nokia 3310 e testimonianze… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno stessa Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, il libro di Christiane F. da cui è tratta la serie tv ... assieme alla stessa Christiane (inizialmente il suo cognome era stato omesso, identificandola con ... un racconto dotato di vivido realismo e di crudezza, due delle caratteristiche che l'hanno reso ...

Chevrolet Bolt, fiamme dalla batteria: il fix arriva via software ... l'auto non era mai stata caricata fino al 100% " come consigliato da GM stessa " proprio per ... che ha fornito a Hyundai le batterie che hanno portato all'enorme richiamo che la Hyundai Kona sta ...

Beni pubblici e beni comuni Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Mezzi pubblici torinesi e disabilità visiva: al lavoro su diversi fronti «Bene le nuove azioni attuate dal GTT (Gruppo Torinese Trasporti) nel sito internet e con le app, ma non si trascurino gli annunci vocali a bordo dei mezzi»: è questa la sintesi del commento con cui l ...

Madri affidatarie di bambini “speciali”: ecco l’identikit ROMA – Da marzo 2017 sono 80 in Italia le madri che hanno avuto accesso all’affido familiare grazie all’Associazione M’aMa- Dalla parte dei bambini, più comunemente chiamata Rete delle MammeMatte, e q ...

... assieme allaChristiane (inizialmente il suo cognome era stato omesso, identificandola con ... un racconto dotato di vivido realismo e di crudezza, due delle caratteristiche che l'reso ...... l'auto non era mai stata caricata fino al 100% " come consigliato da GM" proprio per ... che ha fornito a Hyundai le batterie cheportato all'enorme richiamo che la Hyundai Kona sta ...«Bene le nuove azioni attuate dal GTT (Gruppo Torinese Trasporti) nel sito internet e con le app, ma non si trascurino gli annunci vocali a bordo dei mezzi»: è questa la sintesi del commento con cui l ...ROMA – Da marzo 2017 sono 80 in Italia le madri che hanno avuto accesso all’affido familiare grazie all’Associazione M’aMa- Dalla parte dei bambini, più comunemente chiamata Rete delle MammeMatte, e q ...