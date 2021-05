Hamas è sola, noi anche. Da Gerusalemme parla Peri (ex capo Shin Bet) (Di martedì 11 maggio 2021) “Chiamatela col suo nome: guerra. Israele è in guerra”. Yaakov Peri non è più in servizio da anni ma parla col tono di chi è appena uscito da un vertice militare. Direttore dello Shin Bet, i Servizi segreti israeliani per l’interno, dal 1988 al 1994, gli anni delle intifade, poi ministro della Scienza, non sembra stupito del caos in cui è sprofondato il Paese negli ultimi giorni, fra missili sparati da Hamas su Gerusalemme e raid dell’Aeronautica israeliana che mietono vittime palestinesi nella parte Est. Peri, cosa sta succedendo? Israele è in guerra con Hamas. L’aeronautica israeliana continua a colpire le postazioni del suo braccio militare, andrà avanti almeno altri due giorni. Ci sono ancora depositi di armi che devono essere colpiti. Andranno avanti finché tutte ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) “Chiamatela col suo nome: guerra. Israele è in guerra”. Yaakovnon è più in servizio da anni macol tono di chi è appena uscito da un vertice militare. Direttore delloBet, i Servizi segreti israeliani per l’interno, dal 1988 al 1994, gli anni delle intifade, poi ministro della Scienza, non sembra stupito del caos in cui è sprofondato il Paese negli ultimi giorni, fra missili sparati dasue raid dell’Aeronautica israeliana che mietono vittime palestinesi nella parte Est., cosa sta succedendo? Israele è in guerra con. L’aeronautica israeliana continua a colpire le postazioni del suo braccio militare, andrà avanti almeno altri due giorni. Ci sono ancora depositi di armi che devono essere colpiti. Andranno avanti finché tutte ...

