Guardia, Di Maria: "Giro d'Italia grande opportunità per tutto il Sannio" (VIDEO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

Guardia Sanframondi – Un sopralluogo da parte del Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria nel comune di Guardia Sanframondi, pochi giorni prima del grande evento targato Giro d'Italia. "Sono venuto qui a Guardia – ha spiegato Di Maria – per fare un sopralluogo e per capire se tutto ciò che avevamo programmato era stato portato a termine. Il Giro rappresenta un grande evento, una grande opportunità mediatica non solo per il Comune di Guardia ma per tutto il Sannio. Dobbiamo fare tesoro di questa possibilità".

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

