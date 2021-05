GTA 5 nel mondo reale! I fan ' trovano' il laboratorio di Trevor in California

Leggi su eurogamer

(Di martedì 11 maggio 2021) Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 sono rinomati per il loro realismo. E per questo motivo, i fan scoprono costantemente nuovi dettagli anche anni dopo il lancio dei giochi. Ora, un fan ha trovato uno strano luogo nella vita reale che è probabilmente l'ispirazione per uno dei principali punti di gioco di Grand Theft Auto 5. Guidando attraverso la, un fan ha notato un negozio di liquori dall'aspetto fin troppo familiare. In effetti, l'utente Reddit si è imbattuto nel famigerato Liquor Ace nella vita reale. Nel gioco, si tratta di un negozio fatiscente in cuiPhilips gestisce undi metanfetamine. Mentre la facciata del negozio appare leggermente diversa dalla facciata in-game di Liquor Ace, l'insegna è abbastanza simile, con tanto di colore giallo. Anche l'estetica tra la Blaine County in-game è ...