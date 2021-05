Grimaldi, Confitarma, Marina militare e Guardia costiera: esercitazione anti-pirateria nel Golfo di Guinea (Di martedì 11 maggio 2021) La mattina del 10 maggio, nelle acque del Golfo di Guinea, si è svolta un’esercitazione anti-pirateria che ha coinvolto la Motonave Grande Cotonou del Gruppo Grimaldi, la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), la Centrale Operativa del Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), la centrale operativa Imrcc del Comando Generale del corpo della C.P – Guardia costiera (Maricogecap), la sede operativa del Gruppo Grimaldi in Napoli e la Fregata multiruolo Luigi Rizzo della Marina militare. Il Golfo di Guinea, un’area di particolare interesse strategico ed economico per il nostro Paese, sia per i numerosi scambi commerciali con i Paesi della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) La mattina del 10 maggio, nelle acque deldi, si è svolta un’che ha coinvolto la Motonave Grande Cotonou del Gruppo, la Confederazione Italiana Armatori (), la Centrale Operativa del Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav), la centrale operativa Imrcc del Comando Generale del corpo della C.P –(Maricogecap), la sede operativa del Gruppoin Napoli e la Fregata multiruolo Luigi Rizzo della. Ildi, un’area di particolare interesse strategico ed economico per il nostro Paese, sia per i numerosi scambi commerciali con i Paesi della ...

Advertising

zazoomblog : Grimaldi Confitarma Marina militare e Guardia costiera: esercitazione anti-pirateria nel Golfo di Guinea -… - NauticaReport : Marina Militare, Guardia Costiera e Gruppo Grimaldi in una esercitazione antipirateria - InfoMarittime : Simulazione periodica della Marina militare in una dei mari più pericolosi al mondo. Test per coordinare efficaceme… - Confitarma1 : @ItalianNavy e @guardiacostiera in sinergia con @Confitarma1: nuova esercitazione anti #pirateria nel… -