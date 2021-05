Gravina: “Il calcio non può fare a meno della Juventus, ma le regole vanno rispettate” (Di martedì 11 maggio 2021) “Il calcio, nazionale e internazionale, non può fare a meno della Juventus, ma le regole vanno rispettate”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di una conferenza stampa alla sede della LND a Torino sottolinea con queste parole l’importanza della Juventus al di là del caos Superlega e, provando ad aprire un dialogo, ricorda però come le regole vadano rispettate. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) “Il, nazionale e internazionale, non può, ma le”. Il presidenteFigc, Gabriele, a margine di una conferenza stampa alla sedeLND a Torino sottolinea con queste parole l’importanzaal di là del caos Superlega e, provando ad aprire un dialogo, ricorda però come levadano. SportFace.

Advertising

FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - PaoloVersa : RT @marifcinter: Gravina: 'Il calcio, nazionale e internazionale, non può fare a meno della Juventus, ma le regole vanno rispettate. Entro… - marifcinter : Gravina: 'Il calcio, nazionale e internazionale, non può fare a meno della Juventus, ma le regole vanno rispettate.… - GhigoTrieste : RT @CalcioFinanza: #Gravina: «Il calcio non può fare a meno della #Juventus» - paoloangeloRF : Gravina: 'Ho sentito Agnelli, per me è doveroso cercare il dialogo' -