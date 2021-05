Gravina: 'Ho sentito Agnelli. Ci sono i presupposti per un riavvicinamento' (Di martedì 11 maggio 2021) "Ho sentito Agnelli, per me è doveroso cercare un percorso di dialogo. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) "Ho, per me è doveroso cercare un percorso di dialogo. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ciper il superamento di posizioni che in questo ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Gravina riapre alla Juventus: 'Ho sentito Agnelli, l'auspicio è averla in campionato' - _SiGonfiaLaRete : #Gravina: “Se ho sentito #Agnelli? Certo, doveroso un percorso di dialogo” - Donatog87 : RT @NicoSchira: Disgelo tra #FIGC e #Juventus dopo le scintille relative alla SuperLega. Parole distintive del presidente #Gravina: “Ho sen… - vivodijuvee : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Gravina riapre alla Juventus: 'Ho sentito Agnelli, l'auspicio è averla in campionato' - yutomanga : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Gravina riapre alla Juventus: 'Ho sentito Agnelli, l'auspicio è averla in campionato' -