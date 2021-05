Grande preoccupazione per la salute di Awed: “Sbagliato ridurre persone così pelle e ossa” (FOTO) (Di martedì 11 maggio 2021) Awed e l’eccessivo dimagrimento Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che il naufrago che ha perso più chili in questi quasi due mesi di programmazione è Awed. Per questo motivo, dopo aver accusato un malore la settimana scorsa e per scongiurare un eccessivo dimagrimento che gli impedirebbe di continuare il L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 11 maggio 2021)e l’eccessivo dimagrimento Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che il naufrago che ha perso più chili in questi quasi due mesi di programmazione è. Per questo motivo, dopo aver accusato un malore la settimana scorsa e per scongiurare un eccessivo dimagrimento che gli impedirebbe di continuare il L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

giannisolga : RT @Lady_ofShalott_: A quanto pare la grande preoccupazione è la libraia che non vende il libro di Meloni. Il fatto che Meloni abbia scritt… - Phiodem : RT @Cinnamontomofo: belli i tempi delle medie in cui la mia più grande preoccupazione era tenermi aggiornata sull'uscita dei film di twilig… - LeopoldoFreyrie : RT @GiaSilvestrini: L'articolo di @federicofubini sul @Corriere, pieno di inesattezze, esprime grande preoccupazione nei confronti delle ri… - Cinnamontomofo : belli i tempi delle medie in cui la mia più grande preoccupazione era tenermi aggiornata sull'uscita dei film di tw… - T1SAN1NA : @shadesofladies a quest’ora la mia preoccupazione più grande sarebbe stata guardare la tv e sperare nell’episodio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande preoccupazione Pd: siamo favorevoli a discutere su altre riaperture Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a nome del Pd, nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, ha espresso inoltre 'grande preoccupazione' per la fine del blocco dei licenziamenti. Il Pd ha ...

Da Gerusalemme a Gaza, per restare al potere Netanyahu gioca la carta della guerra Israele risponderà con grande forza" è stata la risposta del tutto attesa da Israele. Inutile dire ... I Paesi di tutto il mondo guardano con preoccupazione a ciò che sta avvenendo in Medio Oriente. ...

Iata: grande preoccupazione per l'indebitamento delle compagnie aeree Travel Quotidiano Azzurro Donna di Forza Italia, preoccupazione per l’ipotesi di abolizione del regime forfettario Azzurro Donna di Forza Italia, tramite le coordinatrici azzurre della Regione Friuli Venezia Giulia raccoglie le forti preoccupazioni manifestate dai territori e si fa portatrice delle istanze di semp ...

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a nome del Pd, nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, ha espresso inoltre '' per la fine del blocco dei licenziamenti. Il Pd ha ...Israele risponderà conforza" è stata la risposta del tutto attesa da Israele. Inutile dire ... I Paesi di tutto il mondo guardano cona ciò che sta avvenendo in Medio Oriente. ...Azzurro Donna di Forza Italia, tramite le coordinatrici azzurre della Regione Friuli Venezia Giulia raccoglie le forti preoccupazioni manifestate dai territori e si fa portatrice delle istanze di semp ...