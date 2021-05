Graduatorie terza fascia ATA: ecco i numeri delle domande per provincia. Al primo posto Roma (Di martedì 11 maggio 2021) Terminato il 26 aprile il periodo utile per presentare domanda di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA. Dopo i numeri delle domande per regione, L'Anquap pubblica i dati provinciali. Al primo posto per numero di domande la provincia di Roma, ultima Biella. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) Terminato il 26 aprile il periodo utile per presentare domanda di inserimento/aggiornamentodiATA. Dopo iper regione, L'Anquap pubblica i datili. Alper numero diladi, ultima Biella. L'articolo .

Advertising

PacificoTweet : Graduatorie terza fascia Ata, solo in Sicilia 265mila domande: boom di richieste anche nel Lazio, in Lombardia, Cam… - Ticonsiglio : Errori nella domanda personale ATA terza fascia: cosa fare? <p>Ecco gli errori più frequenti nella domanda per l'in… - Jardinlesmots : RT @Ticonsiglio: Novità graduatorie personale ATA terza fascia 2021: ricorsi, procedura, tempi <p>Ecco tutte le novità sulle graduatorie AT… - Ticonsiglio : Novità graduatorie personale ATA terza fascia 2021: ricorsi, procedura, tempi <p>Ecco tutte le novità sulle graduat… - ProDocente : Graduatorie 24 mesi, chi si è inserito in altra provincia per terza fascia e ha prodotto domanda di depennamento do… -