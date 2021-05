Governo: Cdm impugna legge Sicilia su sistema produttivo, Basilicata su rendiconto (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Il Cdm ha deciso "di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 9 del 12/03/2021: 'Istituzione della Conferenza regionale per la programmazione'; la legge della Regione Abruzzo n. 6 del 15/03/2021: 'Semplificazione del sistema normativo regionali - Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992'; la legge della Regione Piemonte n. 6 del 12/03/2021: 'Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'; la legge della Regione Sardegna n. 6 del 18/03/2021: 'Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 e alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di organizzazione del sistema della protezione civile e norma di interpretazione autentica della procedura straordinaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Il Cdm ha deciso "di nonre ladella Regionen. 9 del 12/03/2021: 'Istituzione della Conferenza regionale per la programmazione'; ladella Regione Abruzzo n. 6 del 15/03/2021: 'Semplificazione delnormativo regionali - Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992'; ladella Regione Piemonte n. 6 del 12/03/2021: 'Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'; ladella Regione Sardegna n. 6 del 18/03/2021: 'Modifiche allaregionale n. 9 del 2020 e allaregionale n. 3 del 1989 in materia di organizzazione deldella protezione civile e norma di interpretazione autentica della procedura straordinaria ...

Advertising

LegaSalvini : COPRIFUOCO, 'ABOLIZIONE IN CDM', LA MOSSA DELLA LEGA - ale9532533100 : @matteosalvinimi Chiedi da tempo ma votate contro da sempre SEI AL GOVERNO e fino ad ora nel CDM tutto all'unanimità BLA BLA MAN inutile - Serbofilo2018 : Il governo del Montenegro 'dovrebbe rendere noti' i contenuti dell'accordo che intende firmare con la Chiesa serba… - tweety70il : RT @thewatcherpost: Perché al governo Draghi non conviene dire: “Su un certo tema, se la veda il Parlamento” Rischi (non) calcolati - la r… - TV7Benevento : Governo: terminato Cdm... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm Dl sostegni bis, Governo accelera Il Governo punta a portarlo sul tavolo del CdM giovedì, ma non è escluso, secondo quanto si apprende, che slitti al giorno dopo, venerdì. Sul provvedimento, che doveva già arrivare in Consiglio dei ...

Ristori in due tempi Si tratta sul coprifuoco ... secondo fonti di governo, lo schema di massima, in due tempi , sul quale è stata raggiunta l'intesa nel corso del vertice a Palazzo Chigi in vista del decreto Sostegni bis atteso in Cdm tra giovedì ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 15 | www.governo.it Governo Governo: Cdm impugna legge Sicilia su sistema produttivo, Basilicata su rendiconto (2) (Adnkronos) - Il Cdm ha deciso "di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 9 del 12/03/2021: 'Istituzione della Conferenza regionale per la programmazione'; la legge della Regione Abruzzo n ...

LA CABINA DI REGIA DEL PNRR NASCE FRA I MUGUGNI DEI PARTITI Il coordinamento unico al Mef, con un software di controllo sui progetti, la cabina di regia a Palazzo Chigi. Il coinvolgimento degli enti locali, il piano per le assunzioni, l'Audit indipendente ...

Ilpunta a portarlo sul tavolo delgiovedì, ma non è escluso, secondo quanto si apprende, che slitti al giorno dopo, venerdì. Sul provvedimento, che doveva già arrivare in Consiglio dei ...... secondo fonti di, lo schema di massima, in due tempi , sul quale è stata raggiunta l'intesa nel corso del vertice a Palazzo Chigi in vista del decreto Sostegni bis atteso intra giovedì ...(Adnkronos) - Il Cdm ha deciso "di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 9 del 12/03/2021: 'Istituzione della Conferenza regionale per la programmazione'; la legge della Regione Abruzzo n ...Il coordinamento unico al Mef, con un software di controllo sui progetti, la cabina di regia a Palazzo Chigi. Il coinvolgimento degli enti locali, il piano per le assunzioni, l'Audit indipendente ...