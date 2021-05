GOVERNARE IL FUTURO Chat di incontri e ladri di emozioni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) (a cura di Guido Scorza) La pandemia ci ha imposto di trasferire online una parte significativa della nostra esistenza e, senza nessuna sorpresa è accaduto che, in tanti, più e meno adulti, abbiano iniziato a cercare online anche la loro anima gemella o, semplicemente, qualcuno con il quale passare del tempo e costruire un rapporto. Sono decine i siti diche promettono di aiutarci a coronare il nostro sogno d’amore o, comunque, di farci incontrare la donna o l’uomo dei nostri sogni. Stefania Petix, su Striscia la notizia, però, la settimana scorsa ha lanciato una denuncia che non possiamo e non dobbiamo lasciarci scivolare addosso come un fatto di colore. Non tutti, per carità, ma molti di questi siti dionline avrebbero escogitato e utilizzerebbero uno stratagemma eticamente esecrabile – oltre che giuridicamente illecito – per fare ...