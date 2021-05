Goku Super Saiyan 4 arriva nelle S.H.Figuarts di Bandai (Di martedì 11 maggio 2021) Il protagonista di Dragon Ball GT arriva nella linea S.H.Figuarts di Bandai, grazie alla release dell’action figure di Goku Super Saiyan 4 Dici Akira Toriyama e non puoi fare a meno di pensare a Sfere del Drago, combattimenti infiniti e tanto umorismo, tutti elementi che hanno contribuito alla realizzazione di uno dei manga/anime più popolari ed amati di sempre. Ed è proprio da Dragon Ball GT, produzione che segue immediatamente le gesta della serie nota come Z, che Bandai ha preso ispirazione per Goku Super Saiyan 4, una nuova action figure che va ad aggiungersi alla linea S.H.Figuarts del produttore nipponico. Goku Super Saiyan 4 protagonista ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 maggio 2021) Il protagonista di Dragon Ball GTnella linea S.H.di, grazie alla release dell’action figure di4 Dici Akira Toriyama e non puoi fare a meno di pensare a Sfere del Drago, combattimenti infiniti e tanto umorismo, tutti elementi che hanno contribuito alla realizzazione di uno dei manga/anime più popolari ed amati di sempre. Ed è proprio da Dragon Ball GT, produzione che segue immediatamente le gesta della serie nota come Z, cheha preso ispirazione per4, una nuova action figure che va ad aggiungersi alla linea S.H.del produttore nipponico.4 protagonista ...

