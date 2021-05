Gli anticorpi Covid durano fino ad otto mesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gli anticorpi

Fino a otto mesi dalla diagnosi di Covid - 19. E' questo il tempo in cuineutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti. E questo indipendentemente dalla gravità della malattia , l'età dei pazienti o la presenza di altre patologie. Mentre chi non ...... in collaborazione con l'Istituto Superiore di sanità (Iss) e pubblicato sulla rivista Nature Communications ha individuato cheneutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti ...Gli anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi di Covid-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, dall'età o dalla presenza ...«Gli anticorpi neutralizzanti contro Sars-CoV-2 persistono nel sangue per almeno otto mesi dopo l'infezione». È quanto evidenzia una ricerca condotta dall'Irccs ...