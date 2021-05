Giulia Salemi, emozionante ricordo sui social: “Mi manchi” | La foto (Di martedì 11 maggio 2021) L’emozionante ricordo di Giulia Salemi sui social ha commosso il web. “Mi manchi”, ha scritto la modella e influencer. Ecco la foto incredibile. Giulia Salemi (Getty Images)Modella e influencer dal successo internazionale, Giulia Salemi è senza dubbio il persoanggio del momento. Giulia è reduce dall’avventura al Grande Fratello Vip, dove è stata al centro dell’attenzione per il flirt con Pierpaolo Pretelli. Questa sera la Salemi sarà ospite in studio a L’sola dei famosi per supportare la madre Fariba Tehrnai, naufraga in Honduras. Nel celebre reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, anche gli opinionisti Iva Zanicchi, reduce da un piccolo incidente alla mano, ... Leggi su altranotizia (Di martedì 11 maggio 2021) L’disuiha commosso il web. “Mi”, ha scritto la modella e influencer. Ecco laincredibile.(Getty Images)Modella e influencer dal successo internazionale,è senza dubbio il persoanggio del momento.è reduce dall’avventura al Grande Fratello Vip, dove è stata al centro dell’attenzione per il flirt con Pierpaolo Pretelli. Questa sera lasarà ospite in studio a L’sola dei famosi per supportare la madre Fariba Tehrnai, naufraga in Honduras. Nel celebre reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, anche gli opinionisti Iva Zanicchi, reduce da un piccolo incidente alla mano, ...

Advertising

redazioneiene : “Sei disposto a dimostrare che ami solo me e che vuoi sposarmi?”. @NicDeDevitiis e @GiuliaSalemi93 hanno messo alla… - redazioneiene : Cari #Prelemi, intanto che aspettiamo lo scherzo di @GiuliaSalemi93 a @pierpaolopretel vi riproponiamo quella volta… - MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - macosanesaaaii1 : CHE FIGURA DI MMMERDA. ???? - Annarosamancin1 : RT @__sondaggi: Quanti like per la bellezza di Giulia salemi stasera,pronta per L’isola ????? #PRELEMI -