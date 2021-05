Giro d'Italia 2021, tappa 4: risultati, classifica, ordine d'arrivo. Cambia la maglia rosa (Di martedì 11 maggio 2021) Da 'Rosso di Buja' a 'rosa di Buja' : dopo una lunga carriera ricca di sacrifici nella tappa 4 del Giro d'Italia 2021 arriva la meritata ricompensa per Alessandro De Marchi , che strappa il simbolo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Da 'Rosso di Buja' a 'di Buja' : dopo una lunga carriera ricca di sacrifici nella4 deld'arriva la meritata ricompensa per Alessandro De Marchi , che strappa il simbolo ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - AzzolinaLucia : Stamattina ero presente alla terza tappa del 104esimo #Giro d’Italia, partita da Biella, la città in cui vivo. Con… - giroditalia : Buonanotte. Powered by @ENIT_italia #Giro - sportal_it : Giro: vince Dombrowski, De Marchi in rosa - Corriere : Giro, a Dombrowski la prima tappa in salita: Ganna cede la maglia rosa a De Marchi -