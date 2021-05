Giro d’Italia 2021, oggi la Piacenza-Sestola: orari partenza e arrivo, tv, streaming, paesi e località attraversate (Di martedì 11 maggio 2021) oggi martedì 11 maggio si corre la quarta tappa del Giro d’Italia 2020, 187 km da Piacenza a Sestola. Si tratta di una frazione mossa che potrebbe riservare alcune sorprese e che potrebbe incidere anche sulla classifica generale dei favoriti per il successo finale della Corsa Rosa. I GPM di terza categora a Castello di Carpineti e Montemolino non vanno sottovalutati, poi un tratto di saliscendi e infine il Colle Passerino, un’ascesa di seconda categoria lunga 4,2 km al 9,9% di pendenza e con punte del 15%. La vetta è posta a 2,5 km dal traguardo. Si preannuncia grande selezione e lo spettacolo non mancherà. La tappa si snoda interamente in Emilia-Romagna. Si attraversano le province di Piacenza e Parma (passando per entrambi i capoluoghi), Reggio Emilia e Modena. Di seguito tutti i ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)martedì 11 maggio si corre la quarta tappa del2020, 187 km da. Si tratta di una frazione mossa che potrebbe riservare alcune sorprese e che potrebbe incidere anche sulla classifica generale dei favoriti per il successo finale della Corsa Rosa. I GPM di terza categora a Castello di Carpineti e Montemolino non vanno sottovalutati, poi un tratto di saliscendi e infine il Colle Passerino, un’ascesa di seconda categoria lunga 4,2 km al 9,9% di pendenza e con punte del 15%. La vetta è posta a 2,5 km dal traguardo. Si preannuncia grande selezione e lo spettacolo non mancherà. La tappa si snoda interamente in Emilia-Romagna. Si attraversano le province die Parma (passando per entrambi i capoluoghi), Reggio Emilia e Modena. Di seguito tutti i ...

