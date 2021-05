Giro d’Italia 2021 | la tappa di domani Modena-Cattolica | percorso | altimetria | programma | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021), mercoledì 12 maggio, andrà in scena la quintadeldadi 177 km. Sulla carta un’occasione da non sprecare per i velocisti ma, sulla scorta anche di quanto accaduto ieri, massima attenzione alle fughe.assolutamente piatta che si svolge quasi interamente lungo la via Emilia. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Unico vero pericolo per i corridori i tanti attraversamenti cittadini con rotatorie e spartitraffico che qualche problemino potrebbero creare. Attenzione anche al vento che potrebbe creare un po’ di apprensione in gruppo. Al netto di queste incognite la frazionenon dovrebbe riservare particolari sorprese se non un ...