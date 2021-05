Giro d’Italia 2021, la 4ª tappa Piacenza-Sestola: percorso, altimetria e favoriti (Di martedì 11 maggio 2021) Giro d’Italia 2021, la 4ª tappa da Piacenza a Sestola: percorso altimetria e favoriti della frazione odierna. Attenzione al Colle Passerino Tutto pronto per la 4ª tappa del Giro d’Italia 2021, la prima con un arrivo in salita nel quale i big che puntano al successo finale dovranno rispondere presente. La prima fase della corsa è essenzialmente lineare fino a Parma. Da qui in poi il tracciato si farà molto più tortuoso. Al chilometro 86.8 è posto il traguardo volante di Rossena, successivamente ci sarà un lungo saliscendi con i primi due GPM di terza categoria con pendenze che scollinano il 10%: Castello di Carpineti (km 111.8) lungo tre km al 7.8% con picchi del ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021), la 4ªdadella frazione odierna. Attenzione al Colle Passerino Tutto pronto per la 4ªdel, la prima con un arrivo in salita nel quale i big che puntano al successo finale dovranno rispondere presente. La prima fase della corsa è essenzialmente lineare fino a Parma. Da qui in poi il tracciato si farà molto più tortuoso. Al chilometro 86.8 è posto il traguardo volante di Rossena, successivamente ci sarà un lungo saliscendi con i primi due GPM di terza categoria con pendenze che scollinano il 10%: Castello di Carpineti (km 111.8) lungo tre km al 7.8% con picchi del ...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - AzzolinaLucia : Stamattina ero presente alla terza tappa del 104esimo #Giro d’Italia, partita da Biella, la città in cui vivo. Con… - WielerFlitsBE : ‘Slowakije toont interesse in start Giro d’Italia’ - WielerFlits : ‘Slowakije toont interesse in start Giro d’Italia’ -