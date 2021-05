Gira su bicicletta elettrica rubata | 25enne denunciato per ricettazione

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – Un cittadino della Guinea di 25 anni, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, e’ stato, ieri, dai Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia, coadiuvati dai militari dell’8° Reggimento “Lazio”, con l’accusa di. Il giovane, complice la bella giornata di sole, aveva pensato bene di fare una passeggiata in sella ad unalungo via dei Fori Imperiali: peccato che la bici, del valore di circa 900 euro, fossee che lui, alla vista dei militari, si sia insolitamente irrigidito, comportamento che ha indotto i Carabinieri a fermarlo per un controllo. La, provento di un furtolo scorso mese di marzo ai Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante, e’ stata restituita al legittimo ...

