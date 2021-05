Giornate Fai di primavera: dalla Bassa al Sebino 14 bellezze da visitare (Di martedì 11 maggio 2021) Sabato 15 e domenica 16 maggio torna, dopo un anno di forzata pausa, l’appuntamento con le Giornate FAI di primavera, la 29esima edizione del più importante evento culturale organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Le proposte di visita in provincia di Bergamo saranno 14, organizzate dalla Delegazione di Bergamo, dal Gruppo Bassa Bergamasca, dal Gruppo Sebino e Franciacorta, da Palazzo Moroni e dal Mulino di Baresi. Come di consueto i luoghi da visitare spaziano dalla pianura alla montagna, si affacciano sui laghi, lambiscono le colline e coinvolgono il capoluogo: in Valle Brembana, in Val San Martino, nell’Isola, sul Lago di Endine, sul Lago d’Iseo e nella pianura orientale. Un elemento forte della proposta per la primavera 2021 sono i 4 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Sabato 15 e domenica 16 maggio torna, dopo un anno di forzata pausa, l’appuntamento con leFAI di, la 29esima edizione del più importante evento culturale organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Le proposte di visita in provincia di Bergamo saranno 14, organizzateDelegazione di Bergamo, dal GruppoBergamasca, dal Gruppoe Franciacorta, da Palazzo Moroni e dal Mulino di Baresi. Come di consueto i luoghi daspazianopianura alla montagna, si affacciano sui laghi, lambiscono le colline e coinvolgono il capoluogo: in Valle Brembana, in Val San Martino, nell’Isola, sul Lago di Endine, sul Lago d’Iseo e nella pianura orientale. Un elemento forte della proposta per la2021 sono i 4 ...

