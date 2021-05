Giornata drammatica a Wall Street. A picco energetici e industriali

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che scambia con una pesante flessione dell’1,64%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull’S&P-500, che continua laa 4.139 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,46%); sulla stessa linea, in discesa l’S&P 100 (-1,11%). In discesa atutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,54%), beni(-1,91%) e finanziario (-1,83%). Il rally dei prezzi delle materie prime sta alimentato la preoccupazione che l’inflazione intaccherà il rimbalzo dell’economia statunitense e i grandi rialzi realizzati in borsa. Il sell-off non riguarda però solo i titoli tecnologici: si è allargato anche ai settori. “C’è stata ...

Advertising

alias16g : RT @francofontana43: Razzi su Gerusalemme, bombe su Gaza: uccisi 20 palestinesi La cronaca di una giornata drammatica che annuncia un’ulter… - linobor : RT @francofontana43: Razzi su Gerusalemme, bombe su Gaza: uccisi 20 palestinesi La cronaca di una giornata drammatica che annuncia un’ulter… - aandena29 : RT @francofontana43: Razzi su Gerusalemme, bombe su Gaza: uccisi 20 palestinesi La cronaca di una giornata drammatica che annuncia un’ulter… - rosdefilippis : RT @francofontana43: Razzi su Gerusalemme, bombe su Gaza: uccisi 20 palestinesi La cronaca di una giornata drammatica che annuncia un’ulter… - ritascavone : RT @francofontana43: Razzi su Gerusalemme, bombe su Gaza: uccisi 20 palestinesi La cronaca di una giornata drammatica che annuncia un’ulter… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata drammatica

Borsa Italiana

Pioggia di vendite sul listino USA , che scambia con una pesante flessione dell'1,64%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull' S&P - 500 , che continua laa 4.139 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 ( - 0,46%); sulla stessa linea, in discesa l' S&P 100 ( - 1,11%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le ...Grazie al nostro prezioso collaboratore in Palestina, Osama Hamdan, riusciamo a strappare alcuni minuti al dirigente palestinese in una. Da Gerusalemme a Gaza: cronaca di guerra. ...Al via l’iniziativa solidale dell'organizzazione umanitaria per sostenere le famiglie che soffrono le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e della pandemia ...Pioggia di vendite sul listino USA, che scambia con una pesante flessione dell'1,64%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500, che ...