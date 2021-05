Giornalisti: sciopero al Tirreno. Fnsi e Assostampa toscana al fianco dei colleghi (Di martedì 11 maggio 2021) Il Comitato di redazione de Il Tirreno ha proclamato lo sciopero per oggi, 11 maggio 2021, dopo un duro confronto con la nuova proprietà SAE (che ha rilevato la testata da Gedi solo da quattro mesi, insieme alle Gazzette di Modena e Reggio e alla Nuova Ferrara). Proprietà che intende avvalersi di ammortizzatori sociali pesantissimi a carico di un corpo redazionale già sottoposto a un gravoso carico di lavoro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Il Comitato di redazione de Ilha proclamato loper oggi, 11 maggio 2021, dopo un duro confronto con la nuova proprietà SAE (che ha rilevato la testata da Gedi solo da quattro mesi, insieme alle Gazzette di Modena e Reggio e alla Nuova Ferrara). Proprietà che intende avvalersi di ammortizzatori sociali pesantissimi a carico di un corpo redazionale già sottoposto a un gravoso carico di lavoro L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Giornalisti: sciopero al Tirreno. Fnsi e Assostampa toscana al fianco dei colleghi - fauss77 : @luca_Buti1 @CarloVerdelli 2019 oltre 1000 morti. All'epoca avevo aderito a 4 ore di sciopero indetti dalla fiom pe… - mikolangel1974 : RT @GobboColpo: Questo è il Paese per cui si convocò lo sciopero generale per la morte di classisti come Casalegno e Moro (quelli che invoc… - GobboColpo : Questo è il Paese per cui si convocò lo sciopero generale per la morte di classisti come Casalegno e Moro (quelli c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti sciopero La Colombia esplode "Sciopero Nazionale" è l'espressione che si sente gridare in Colombia, come simbolo di una lotta ... A sua volta Reporter Senza Frontiere ha denunciato la bellezza di 76 aggressioni contro giornalisti ...

Colombia: un malcontento con radici profonde In entrambe le occasioni, secondo quando sottolineato dal Comitato per il Paro Nacional (sciopero ...delle forze dell'ordine contro difensori dei diritti umani e attacchi subiti da oltre 30 giornalisti.

MAROCCO: “DUE GIORNALISTI INDIPENDENTI DETENUTI SONO IN SCIOPERO DELLA FAME IN GRAVI CONDIZIONI” Radio Onda d'Urto Giornalisti: sciopero al Tirreno. Fnsi e Assostampa toscana al fianco dei colleghi Il Comitato di redazione de Il Tirreno ha proclamato lo sciopero per oggi, 11 maggio 2021, dopo un duro confronto con la nuova proprietà SAE (che ha rilevato la testata da Gedi solo da quattro mesi, i ...

Sciopero al ‘Tirreno’. Fnsi e Ast al fianco dei colleghi nella vertenza sindacale Il Comitato di redazione de "Il Tirreno" ha proclamato lo sciopero per oggi, 11 maggio, dopo "un duro confronto con la nuova proprietà Sae (che ha rilevato la testata da Gedi solo da quattro mesi, ins ...

Nazionale" è l'espressione che si sente gridare in Colombia, come simbolo di una lotta ... A sua volta Reporter Senza Frontiere ha denunciato la bellezza di 76 aggressioni contro...In entrambe le occasioni, secondo quando sottolineato dal Comitato per il Paro Nacional (...delle forze dell'ordine contro difensori dei diritti umani e attacchi subiti da oltre 30Il Comitato di redazione de Il Tirreno ha proclamato lo sciopero per oggi, 11 maggio 2021, dopo un duro confronto con la nuova proprietà SAE (che ha rilevato la testata da Gedi solo da quattro mesi, i ...Il Comitato di redazione de "Il Tirreno" ha proclamato lo sciopero per oggi, 11 maggio, dopo "un duro confronto con la nuova proprietà Sae (che ha rilevato la testata da Gedi solo da quattro mesi, ins ...