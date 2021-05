Gigi Buffon annuncia l’addio alla Juve a fine stagione | “Se trovo una situazione che mi dà stimoli la prendo in considerazione”

Advertising

Corriere : Gigi Buffon lascia la Juventus: «Si chiude questa bellissima esperienza» - nurmajdi : @SiaranBolaLive Gigi Buffon - ASR_Goalmania : RT @AliprandiJacopo: ?? Gigi #Buffon ha annunciato il suo addio alla #Juventus. ?? Voi lo prendereste per un anno alla #ASRoma come secondo… - natipresimale : RT @rxncore: una leggenda come Gigi Buffon non ha mai vinto la Champions, poi dite che la vita non è ingiusta - CosaInTendenza : In Italia alle 14:01 si twitta di 1 #Buffon 2 #smm21 3 #mascherine 4 #11maggio 5 #LoveIsInTheAir 6 Kubrick 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Buffon

dice addio alla Juventus, ma il portiere 43enne non dà ancora per certo il ritiro. L'estremo difensore bianconero lascerà il club alla fine di quest'anno, come da lui stesso annunciato in ...Il dibattito era aperto da tempo: che faràa fine stagione? Rinnoverà con la Juve? Lascerà il calcio? Chiuderà la carriera con un'altra maglia? In un'intervista a Bein Sports il portiere scioglie ufficialmente solo il primo ...Alza la mano, e grida presente. Federico Bernardeschi si candida, con la 10 della Fiorentina sulle spalle e con la voglia di prendersi la scena. Anche al fantacalcio.ROME, MAY 11 - Italian goalkeeping great Gigi Buffon said Tuesday that he is leaving Juventus at the end of the season. "My future is clear. At the end of the season I will leave Juve definitively," B ...