Giappone | spesa famiglie marzo oltre attese

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dii consumi familiari mensili insono balzati del 6% in termini nominali a 309.800 yen e del 6,2% in termini reali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato comunicato l’Ufficio statistico nazionale nipponico supera le aspettative degli analisti che erano per un incremento dell’1,5%. Sempre a, la media mensile dei redditi delleoperaie, si è attestata a 484.914 yen con un calo tendenziale nominale dell’1,2% e reale dell’1%. (Foto: Jason Goh / Pixabay)

Secondo quanto comunicato dal ministero di Affari interni e Comunicazione nipponico, in marzo la spesa delle famiglie è salita in Giappone del 6,2% annuo, dopo il crollo del 6,6% di febbraio (e del 6,1% in gennaio) e contro la crescita limitata all'1,5% del consensus di Reuters.