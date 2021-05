Gianni Morandi, la domanda ironica di un fan: "Mi hai scoperto" (Di martedì 11 maggio 2021) Gianni Morandi ha risposto ad una domanda ironica di un fan a proposito del suo presunto "parrucchino". Gianni Morandi, la domanda ironica di un fan: “Mi hai scoperto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021)ha risposto ad unadi un fan a proposito del suo presunto "parrucchino"., ladi un fan: “Mi hai” su Notizie.it.

Advertising

radioplaytime : #rdadioplaytime: Uno su mille - Gianni Morandi - radiofmfaleria : GIANNI MORANDI - si fa sera - radiolisola : #NowPlaying: Gianni Morandi - Se Puoi Uscire Una Domenica Sola Con Me - sonikmusicnet : Ora in onda: Gianni Morandi - Scende la pioggia - Dan80362424 : #isoladeifamosi2021 secondo me Isolde é Gianni Morandi, change my mind -