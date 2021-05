Giallo su Tancredi: il cantante avrebbe smesso di seguire Arisa dopo l’eliminazione da Amici 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Tancredi è uno dei due eliminati dalla semifinale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è arrivato a un passo dal traguardo sognato da tutti gli allievi del programma, ma il suo talento non sembra aver convinto fino in fondo i giudici, che hanno preferito premiare altri allievi della sua categoria. Ora che il 19enne è uscito dalla scuola, è nato un vero e proprio “Giallo” su una questione molto particolare: Tancredi avrebbe infatti smesso di seguire la sua coach Arisa. Tancredi torna sui social dopo Amici Tancredi è uscito al termine della penultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Lui e la ballerina Serena hanno visto concludersi i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021)è uno dei due eliminati dalla semifinale didi Maria De Filippi. Ilè arrivato a un passo dal traguardo sognato da tutti gli allievi del programma, ma il suo talento non sembra aver convinto fino in fondo i giudici, che hanno preferito premiare altri allievi della sua categoria. Ora che il 19enne è uscito dalla scuola, è nato un vero e proprio “” su una questione molto particolare:infattidila sua coachtorna sui socialè uscito al termine della penultima puntata didi Maria De Filippi. Lui e la ballerina Serena hanno visto concludersi i ...

Advertising

infoitcultura : Amici 2021, giallo su Tancredi: “Ha smesso di seguire Arisa”, ma segue Zerbi e Lorella Cuccarini - ombrello_giallo : RT @italianews_h24: ?? Stime Italia News ?? TANCREDI ?? ?? LAS VEGAS è a 34.620 copie vendute. Mancano circa 400 copie per il primo Disco d… - ombrello_giallo : RT @nonmerompe: - Tancredi unfollowa Arisa su ig - Mi Manchi disco di platino - Serena ed Alessandro nella stessa compagnia Questa è la gi… - ombrello_giallo : RT @ginevraseba: Tancredi ha unfollowato sia Arisa e sia Stefano e Stash su Instagram #Amici20 - ombrello_giallo : RT @tveongreyjoy: per me è il fatto che Tancredi abbia scritto delle barre su Paolo e Francesca senza ricevere una minima parola ma due min… -