Giacomo Poretti: "11 anni da infermiere, lavoro super gratificante" (Di martedì 11 maggio 2021) "E' un lavoro bellissimo e straordinario. Lo dico ai ragazzi che magari sono indecisi sul proprio futuro: fare l'infermiere è una scelta importante ma super gratificante, che ti mette in contatto con il senso della vita. E abbiamo visto anche durante la pandemia come il sacrifico di tanti infermieri ha salvato molte vite". A parlare all'Adnkronos Salute è Giacomo Poretti, componente del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo', per 11 anni, prima di fare l'attore, infermiere nell'ospedale di Legnano. Poretti ricorda gli anni in corsia in occasione della Giornata mondiale dell'infermiere, che si celebra il 12 maggio.

